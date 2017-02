Cybermobbing, Cybergrooming, Chatten in Onlinegames, Social Networking, Daten und Bilder überall - unsere Kindern bewegen sich im Internet bewusst, aber nicht immer wissend, was sich dahinter verbirgt. Viele Szenarien sind nicht greifbar. Auf welche Gefahren sollte ich als Erwachsener achten? Wie verstehe ich selbst, was alles möglich ist? Wie sind die rechtlichen Rahmenbedingungen in Deutschland? Wie funktioniert die Kontrolle des digitalen Raumes?